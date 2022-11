Violenza sulle donne, l’Arma dice «no»: convegno a tema presso la scuola allievi

Il 24 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso l’Aula Magna della Caserma M.O.V.M. “E. Frate”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, avrà luogo un convegno in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza verso le donne”, con il quale l’Arma dei Carabinieri vuole fornire il proprio contributo per sensibilizzare verso questo fenomeno e per diffondere la cultura della non violenza nei confronti delle donne spesso vittime indifese.

L’evento che si svolgerà alla presenza delle Autorità civili e militari della Regione edei 500 Allievi Carabinieri frequentatori del 141° corso formativo, vedrà l’intervento della Dott.ssa Viviana Di Palma, Sostituto Procuratore della Repubblica di Campobasso, del 1° Dirigente Dott.ssa Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “G. Rivera” di Campobasso, del Tenente Antonella Petrella, psicologa e psicoterapeuta del Comando Scuola Allievi Carabinieri e del Luogotenente C.S. Ernesto Centonza, Referente della Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di Genere, del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso.



A moderare l’incontro sarà il Tenente Colonnello medico Tonino Tarantino, Direttore dell’Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.