Visita in apiario, il racconto nei disegni degli alunni di Castiglione Messer Marino

Gli alunni della classe III della scuola primaria di Castiglione Messer Marino raccontano, con disegni a tema, l’ esperienza in apiario del giovanissimo Mattia che, con grande passione e dedizione, ha voluto coinvolgerli e trasportarli nel fantastico mondo delle api.

Mattia Bottone, 8 anni, operativo in apiario

Nei giorni scorsi Mattia ha realizzato un video dall’apiario, per spiegare ai suoi compagni di classe in cosa consiste la visita di un alveare. Successivamente tutta la classe è stata impegnata in una lezione a distanza nel corso della quale gli alunni hanno letteralmente tempestato di domande l’apicoltore Mattia, a dimostrare il fascino che il mondo delle api esercita su grandi e piccini. E per finire i bambini hanno realizzato dei disegni a tema sull’intera esperienza formativa. Un interessante esperimento di didattica a distanza, ma con un piccolo tutor reale impegnato fisicamente in un apiario tra i monti dell’Alto Vastese.