Sindaco di Agnone, l’Eco torna in edicola e svela canditati e strategie

Le elezioni comunali di Agnone attese per il mese di settembre, sotto la lente d’ingrandimento de l’Eco Alto Molise – Vastese. Il mensile torna in edicola e lo fa cercando di capire quali potranno essere gli aspiranti a sindaco. A riguardo intervista a tutto campo di Italo Marinelli a Daniele Saia, capogruppo del centrosinistra e in trampolino di lancio per lo scranno più alto a Palazzo San Francesco. Ed ancora, nelle 12 pagine spazio al mercato immobiliare con Decio Galasso che conferma l’interessamento di sempre più stranieri all’acquisto di abitazioni in alto Molise. Tutti i numeri della rete di solidarietà messa in campo durante l’emergenza sanitaria da Protezione civile e associazioni di volontariato. Poi lo sport con il presidente Marco Colaizzo intenzionato a lasciare il timone dell’Olympia Agnonese nel campionato di serie D. Ma tante altre sono le curiosità, i ricordi, le foto inedite che troverete sul appena numero sbarcato in edicola. Non resta che correre ad acquistare un copia.

