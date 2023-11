Vittime della strada: tutti a tavola, ma per beneficenza con gli Amici di Blu

Gli Amici di Blu lanciano una cena di beneficenza, in occasione della giornata dedicata alla memoria delle vittime della strada. L’associazione agnonese che sostiene la ricerca e alimenta la solidarietà con iniziative culturali ed eventi questa volta prende tutti per la gola. Una cena di beneficenza, appunto, in collaborazione con il Caseificio Di Nucci, il ristorante braceria “Terra Mia” e il Caffè Letterario, storico locale del centro storico di Agnone.

L’appuntamento è per domenica 19 novembre, ma è importante far circolare la notizia dell’evento in modo da attrarre più partecipanti possibile. Perché più gente ci sarà e maggiore sarà la cifra raccolta per beneficenza appunto.

«Vi aspettiamo numerosi il 19 novembre per la cena sociale degli Amici d Blu, che si terrà negli spazi del nostro salone museale. – spiegano dal Caseificio Di Nucci – Una cena organizzata per la giornata in memoria delle vittime della strada, il cui ricavato sarà devoluto dall’associazione in beneficenza. Siamo lieti di poter ospitare questo evento, che vede in cucina i talentuosi tre giovani chef Umberto Masciotra, Alessio Orlando e Alberto Cozzolino».

Chef alto molisani, dunque, anche per valorizzare i talenti locali-. Il menù proposto prevede un antipasto a base di zucca, stracciata e nocciola, un primo piatto consistente in un risotto con cicoria, castagne e salsiccia e per secondo una deliziosa guancia di manzo, con contorno di ceci e friarelli. Non può mancare il dolce, sempre nel segno della tradizione locale e quindi spazio alle celebri ostie di Agnone, con miele e mandorle. Per info e prenotazioni, i numeri di telefono sono 3396008468, 3333734775 e 3207127746.