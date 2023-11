Donne che fanno impresa, strumenti e opportunità in Molise

Il 22 novembre a partire dalle ore 10:15 si svolgerà, in presenza presso la Sala Falcione della sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise, in piazza della Vittoria 1, l’evento “DONNE CHE FANNO IMPRESA IN MOLISE: STRUMENTI E OPPORTUNITA’”.

L’incontro sarà l’occasione per fare innanzitutto un focus sullo stato dell’imprenditoria femminile in Molise, per poi passare ad analizzare quali possibilità di finanza agevolata possano essere utilizzate dalle imprese (femminili e non) sia nella fase di start-up aziendale che nella fase di operatività piena.

Altro tema della giornata sarà la Certificazione della parità di genere, in vista dell’apertura dei termini per le domande di contributo a valere sull’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le imprese che vogliano intraprendere un percorso virtuoso di certificazione.