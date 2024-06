“Vocabolario delle aree interne”, rinviata la presentazione prevista ad Agnone

“Vocabolario delle aree interne“, rinviata la presentazione in Comune. L’evento culturale, in programma per il giorno 25 giugno, martedì pomeriggio, presso la sala del Consiglio di Agnone, è stato momentaneamente annullato e spostato a data da destinarsi, sicuramente ad Agosto, in modo tale da avere una maggiore presenza di uditori.

In un primo momento il curatore Nicholas Tomeo dell’Università del Molise aveva dato l’ok, con tanto di locandina fatta circolare negli ambienti culturali agnonesi e non. A distanza di ventiquattro ore, pare dopo interlocuzioni con il vicesindaco Giovanni Amedeo Di Nucci, la decisione di annullare il tutto, rinviando ad un giorno da fissare nel cartellone estivo agnonese.

Da evento esclusivo per le aree interne, dedicato a chi vive ogni giorno in Alto Molise, si trasformerà in uno dei tanti appuntamenti tappabuchi a beneficio dei turisti in vacanza ad Agnone.