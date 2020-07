Volley: l’agnonese Stefano Diana si accasa in A3 con l’Aversa Normanna

Adesso la notizia è ufficiale: il centrale agnonese Stefano Diana vestirà la maglia della Normanna Volley Aversa (Ce) nel campionato di serie A3. Cresciuto nelle giovanili dell’Asp Agnone, nelle ultime stagioni Diana è stato protagonista a Lucera (Fg) e Cinquefrondi (Rc) nel campionato di serie B. A volerlo fortemente in Campania il coach Giacomo Tomasello e il direttore sportivo, l’isernino, Alberico Vitullo. Classe ’97, 198 centimetri di altezza, Diana è un elemento di cui si dice un gran bene e che in questa stagione potrebbe consacrare le sue qualità tecniche.

A lanciarlo nella pallavolo che conta Mariano Maniscalco, coach dell’Agnone che ha sempre ha creduto in lui sin dai tempi del mini volley. Nella città della mela annurca, Diana va con la formula del prestito visto che il cartellino è di proprietà dell’Agnone. Restando in tema di giovani agnonesi da segnalare la riconferma a Ischia (serie B) del centrale Giuseppe Pacelli, mentre in cerca di un club l’altro centrale altomolisano, Simone Marcovecchio l’anno scorso a Spoleto (serie B) ma di proprietà del Monza (A1).