Il candidato consigliere Giovanni Di Nucci premiato dagli elettori. I dati, evidentemente parziali, sono quelli relativi alla sezione numero due, quella in via Pietro Micca. Dalle prime schede scrutinate Daniele Saia è in vantaggio con 63 voti, più del doppio di quelli di Vincenzo Scarano fermo a 30. Iannelli terzo con 23 voti.

Ma il dato interessante è quello relativo alle preferenze: il medico Di Nucci in testa con 22 voti. Tra le donne la più votata è Amalia Gennarelli.