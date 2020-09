La lista collegata al candidato sindaco Giuseppe Orlando è in testa, in questo momento a Poggio Sannita, rispetto allo sfidante Tonino Palomba. Il dato parziale è di 147 voti per la lista del sindaco uscente e nuovamente candidato, contro i 102 di Palomba. Lo scrutinio è entrato nelle fasi finali e salvo sorprese dell’ultimo momento Orlando si avvia alla rielezione.

Correlati