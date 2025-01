Zootecnia, energie rinnovabili e distretti del cibo, Coldiretti chiede un Piano zootecnico regionale

Zootecnia, energie rinnovabili, ma anche distretti del cibo e pagamenti delle misure a superficie: questi gli argomenti trattati nel corso di un incontro tenuto nei giorni scorsi, presso la sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura a Campobasso, fra una delegazione della Coldiretti e l’Assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Micone.

In un clima di cordialità i dirigenti di Coldiretti, guidati dal presidente regionale Claudio Papa, hanno sottoposto all’attenzione dell’Assessore una serie di argomenti e proposte a cominciare dalla richiesta di realizzare, quanto prima, un Piano zootecnico regionale, strutturato in modo tale da poter rispondere alle necessità del comparto, verso il quale l’Assessore Micone ha sempre mostrato grande sensibilità.

Alla luce della recente costituzione dell’Associazione interregionale Allevatori Campania-Molise, che vede anche due allevatori molisani all’interno del suo Consiglio Direttivo, il Presidente provinciale di Campobasso, Giacinto Ricciuto, ha evidenziato come questa struttura possa divenire lo strumento operativo per assicurare agli imprenditori zootecnici l’assistenza tecnica di cui necessitano oltre che mettere in campo progetti su specifiche esigenze delle aziende molisane. Da parte sua l’Assessore, che da tempo intrattiene rapporti con i vertici dell’Associazione allevatori, ha subito manifestato disponibilità verso tale proposta impegnandosi ad individuare risorse per supportare l’Associazione nella realizzazione di mirate attività che abbiano positive ricadute sulle imprese zootecniche e sull’intero territorio molisano.

Altro tema affrontato nel corso dell’incontro è stato quello del rapporto fra agricoltura e fonti rinnovabili di energia. A tal proposito il Direttore Ascolese ha ribadito all’Assessore che, per poter programmare investimenti a medio e lungo termine, gli agricoltori hanno necessità di conoscere la destinazione di uso dei terreni. Per questo è fondamentale una mappatura del territorio al fine di sapere con certezza e precisione dove sarà consentita l’installazione di parchi eolici e/o fotovoltaici.

Coldiretti non si è mai detta contraria alle rinnovabili sostenendo l’utilizzo del minieolico aziendale, del solare sui tetti e/o agrivoltaico sollevato da terra; tuttavia quest’ultimo, se non regolamentato, rischia di divenire un passe-partout, per l’insediamento di impianti che andrebbero a limitare le opportunità di sviluppo del territorio e gli investimenti in agricoltura.

Pertanto Coldiretti ha sollecitato l’Assessore Micone a monitorare lo stato di attuazione della normativa regionale che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili sulla scorta del Il D.M. del 21 giugno 2024.

Inoltre, va considerato che in molte zone della regione sono state finanziate, con ingenti risorse pubbliche, opere di bonifica per garantire l’irrigazione dei campi che, potrebbero risultare a distanza di pochi anni superflue e inutilizzabili sul fronte della produzione agricola.

Nel corso dell’incontro si è anche parlato dei Distretti del cibo alla luce della recente graduatoria che ha visto l’affermazione del progetto presentato dal Distretto dell’Olio Evo Molisano e dall’ottimo piazzamento del progetto del Distretto del Vino Molisano, collocatosi al 14mo posto su 51 partecipanti a livello nazionale. Per quest’ultimo Coldiretti ha auspicato un intervento in sede ministeriale, al fine di ottenere un aumento della dotazione finanziaria che consenta il raggiungimento dell’obiettivo anche al progetto molisano. Anche in questo caso l’Assessore si è mostrato disponibile riconoscendo la validità del progetto come anche il valore delle imprese aderenti al Distretto di cui trattasi.

Affrontando, infine, il tema del pagamento delle domande a superficie del 2023 e degli anni precedenti che sono ancora in istruttoria o risultano sospese, l’Assessore ha assicurato l’impegno, suo personale e dell’intera struttura dell’assessorato, al fine di arrivare al più presto alla loro definizione.