Scuola, l’ordine dal Ministero: soppressione dell’autonomia dell’istituto “Molise Altissimo” di Carovilli

Dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è giunto in Regione Molise il parere tecnico richiesto sul piano di dimensionamento scolastico. Per quanto riguarda il Comune di Carovilli «si propone la soppressione dell’autonomia scolastica dell’I.C. “Molise altissimo” di Carovilli con nuova distribuzione dei plessi, ad evitare il residuarsi di istituzioni scolastiche marginali e soggette a significativa contrazione di iscritti nel breve e medio periodo».

Nello specifico il Ministero chiede la fusione dei plessi di Carpinone, Miranda, Pesche e Pettoranello, che «per viciniorità insistono sulla città di Isernia e sono parte del contesto urbano del capoluogo, con l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Isernia, per un totale di 1.155 alunni».

E ancora «l’aggregazione all’Istituto Omnicomprensivo di Agnone dei rimanenti plessi dell’I.C. “Molise altissimo”, per un totale di 873 alunni; si costituisce in tal modo un Istituto Omnicomprensivo più solido, destinato a durare nel tempo, a garanzia e a presidio delle aree interne che insistono nel territorio detto “Molise altissimo”, omogeneo per tradizioni, orografia e tessuto economico-sociale».

