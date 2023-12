A lezione di Ndocciata, il gruppo ‘Capammonde e Capaballe’ entra a scuola

Un ciclo di mini lezioni per avvicinare i piccoli studenti della scuola primaria ‘Francesco Antonio Marinelli’ al mondo delle tradizioni locali, in particolare alla realizzazione delle ndocce. L’iniziativa porta la firma dei responsabili del gruppo ‘Capammonde e Capaballe’ tra i cinque partecipanti al rito del fuoco più imponente al mondo che va in scena in occasione dell’Immacolata Concezione e la sera della Vigilia di Natale.

Nelle vesti di docenti di ‘Ndocciatologia’ Gerardo Vecchiarelli, capogruppo dell’Associazione delle Tradizioni Popolari ‘Capammonde e Capaballe’, Pietro Di Ciocco e Renzo Di Pasquo assemblatori di ‘ndocce e Domenico Meo, studioso esperto della tradizione della Ndocciata e dei fuochi rituali. Ai piccoli studenti quindi sono stati illustrati i materiali utilizzati, i luoghi dove avviene il taglio della legna, le tecniche di assemblaggio, i tempi per essiccare il legname, fino ad arrivare all’accessione.

“Le nozioni date ai piccoli alunni – hanno spiegato dal gruppo degli ndocciatori – rientrano in un più ampio discorso che vede coinvolta l’intera cittadina nel percorso di valorizzazione delle tradizioni e dei riti del fuoco promossi dall’associazione ‘La Ndocciata Patrimonio d’Italia per la tradizione’, Comune e Pro-Loco di Agnone. In merito ringraziamo la dirigente scolastica, Maria Rosaria Vecchiarelli per la disponibilità dimostrata nonché aver reso possibile questa significativa esperienza”.

Gemellaggio Agnone – San Marco in Lamis – E ieri mattina nei locali dell’oratorio francescano, i ragazzi della scuola primaria hanno accolto i coetanei provenienti da San Marco in Lamis (Fg) per un gemellaggio di fuoco (è proprio il caso di dirlo) che ha visto lo scambio di conoscenze delle tradizioni la Ndocciata e la Fracchia. A fine mattinata l’omaggio dei ragazzi di Agnone che hanno donato ai coetanei di San Marco delle ndocce in miniatura realizzate da loro. A coordinare i lavori le insegnanti Stefania Paradiso, Sonia Baccaro, Clementina Forte e Antonia D’Ovidio. Presenti anche le due dirigenti scolastiche Maria Rosaria Vecchiarelli per Agnone e Antonella Basile di per l’istituto scolastico pugliese.