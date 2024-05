«A pagamento funziona», smascherato lo scandalo delle liste di attesa chiuse per favorire gli esami a pagamento

“Ladri di salute: lo scandalo delle liste d’attesa chiuse” è il titolo del servizio inchiesta che la trasmissione “Fuori dal coro” diretta da Mario Giordano ha dedicato alla sanità molisana. Nel pubblico non c’è posto, impossibile fare un esame o un accertamento diagnostico negli ospedali della rete molisana, con liste di attesa di un anno per un altro, mentre a pagamento lo stesso servizio è disponibile già dal giorno seguente. I medici sono sempre quelli, gli stessi, che però visitano privatamente, intra moenia, perché nel pubblico non ci sono posti. Questo è quanto smascherato dall’inchiesta dei giornalisti inviati in Molise dal direttore Giordano. La speranza è che l’inchiesta giornalistica venga attenzionata anche da qualche Procura molisana.

