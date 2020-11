A1: gomma si stacca da tir e piomba su auto, salvo per miracolo 46enne agnonese

Salvo per miracolo grazie alla solidità della propria autovettura, un’Audi Q7. Tragedia sfiorata sull’Autostrada del Sole nel tratto di Cassino. Protagonista della disavventura un imprenditore di 46 anni di Agnone. L’uomo, di rientro da Roma, viaggiava in direzione San Vittore quando intorno le 7,30 si è visto piombare addosso un grosso pneumatico staccatosi dal tir che lo precedeva.

Il camion si stava recando allo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano per scaricare alcuni componenti meccanici. A questo punto l’agnonese ha cercato di evitare il pneumatico, che come un proiettile impazzito, ha terminato la sua corsa sulla carrozzeria dell’Audi Q7. Sono seguiti momenti di apprensione con l’automobilista in evidente stato di choc. Praticamente distrutta l’auto su cui viaggiava che tuttavia ha retto al terribile impatto. Sul posto i sanitari dell’ospedale di Cassino e la Polstrada. Trasferito al ‘Veneziale’ di Isernia, all’uomo sono stati riscontrati traumi alla schiena e alla testa. Se la caverà con 20 giorni di prognosi.