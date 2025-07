Pronto soccorso: alla carenza di personale si sommano le assenze per le ferie. Asrem invita a resistere

Il dibattito sulla sanità molisana è all’ordine del giorno ma, nonostante la carenza di medici, le fisiologiche difficoltà legate al periodo estivo e le problematiche quotidiane affrontate dal sistema regionale, il Pronto Soccorso del P.O. Cardarelli di Campobasso sta portando avanti le attività «con resilienza e dedizione». Lo scrive, in una nota stampa, l’azienda sanitaria del Molise.

«Le sfide sono note e non da oggi – ha commentato la responsabile dell’Unità di Emergenza del nosocomio del capoluogo, la dott.ssa Paola Di Rocco – la carenza di medici di Pronto Soccorso affligge gran parte del territorio nazionale e il Molise non fa eccezione. A ciò si aggiunge, in questi mesi estivi, la necessità di bilanciare le esigenze del personale con il diritto alle ferie, indispensabili per il recupero fisico e mentale. Eppure, noi non ci fermiamo, gestendo oculatamente le risorse e, soprattutto, operando con spirito di abnegazione».

«Dietro i numeri e le statistiche – ha aggiunto il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – c’è il lavoro instancabile di un team multidisciplinare composto da medici, infermieri, OSS e personale ausiliario. Sono loro i veri protagonisti di questa “resistenza”. Con turni spesso non facili, una pressione costante e la necessità di prendere decisioni rapide e vitali, questi professionisti dimostrano ogni giorno una capacità di adattamento e una professionalità encomiabili».

«Le attività svolte non si limitano alla gestione delle emergenze più gravi. – spiegano dall’Asrem – Il Pronto Soccorso del Cardarelli è il primo punto di contatto per una vasta gamma di patologie, dai traumi alle urgenze mediche, dalle sindromi influenzali alle crisi respiratorie. La capacità di triage, ovvero la valutazione della gravità dei casi per prioritizzare gli interventi, è fondamentale e viene applicata con rigore, assicurando che le risorse siano indirizzate dove più necessarie».