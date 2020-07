Abetina di Rosello: riprendono le “Passeggiate del benessere”

Riprendono a Rosello le “Passeggiate del benessere“, escursioni guidate presso la riserva naturale regionale “Abetina di Rosello“. Non serve prendere un aereo per andare in Canada o in Alaska, l’Abruzzo è ricco di boschi e quello della riserva regionale di Rosello, al confine con il Molise, ne è un esempio fantastico.

Passeggiare in uno dei boschi meglio conservati della Penisola, godere di uno splendido paesaggio respirando aria purissima, «assorbire l’energia positiva trasmessa dai grandi alberi, una vera e propria esperienza di silvoterapia , per una ricarica fisica e psicologica», soprattutto ora all’uscita dal lockdown e dallo stress da pandemia. Tutto questo è racchiuso, come un tesoro in uno scrigno, nella riserva naturale di Rosello.

Per tutti i fine settimana, fino a settembre, sono previste visite guidate alle ore 10 e alle ore 16,30 con partenza dal centro visite della riserva. Per informazioni e prenotazioni 0872/948123 oppure 3356023968 oppure sulla pagina Facebook dedicata.