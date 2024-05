Abitazione in fiamme a Vastogirardi: i Vigili del fuoco limitano i danni, ma la casa è inagibile

Nella tarda mattinata di oggi, a Vastogirardi, in frazione Villa San Michele, per cause accidentali si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento sito in una palazzina di due piani. I Vigili del Fuoco sia di Isernia che di Agnone hanno raggiunto l’abitazione limitando i danni ad una sola stanza, riuscendo a salvare il resto dell’appartamento.

Per fortuna al momento dell’incendio non era presente nessuno in casa. In attesa del ripristino degli impianti l’appartamento è stato dichiarato non fruibile. Per quanto di competenza presenti anche i Carabinieri di San Pietro Avellana.