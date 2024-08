“Abruzzesi nel mondo e opportunità di sviluppo del territorio: verso un turismo delle radici in Abruzzo” è il titolo del convegno, che si terrà lunedì 5, a Ripa Teatina, nella sala espositiva di porta Gabella, a partire dalle ore 18.15, come momento di confronto sul segmento del turismo delle radici.

La Regione Abruzzo, in collaborazione con il Comune di Ripa Teatina, terra di origine del grande pugile Rocky Marciano e vincitore di un bando del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) legato al Turismo delle Radici, organizzano, in occasione del 5 agosto, “Giornata degli Abruzzesi nel Mondo”, un evento che si propone di celebrare l’emigrazione abruzzese, con l’obiettivo di rafforzare l’identità degli abruzzesi all’estero e il loro legame con la terra dei loro avi evidenziando, a tempo stesso, le opportunità offerte dal turismo delle radici.

Dopo i saluti Istituzionali di Roberto Luciani, sindaco del Comune di Ripa Teatina, di Marco Marsilio, presidente della Regione, di Daniele D’Amario, sottosegretario della Giunta Regionale con delega al Turismo, dei consiglieri regionali componenti del CRAM, Antonietta La Porta, Luciano Marinucci ed Alessio Monaco, avrà luogo la presentazione di “Buone prassi di Turismo delle Radici: i progetti dei Comuni di Pretoro (CH) e Torricella Peligna (CH)”. A seguire “La Valigia di Cartone”: una ricerca storica sui migranti di Pretoro, a cura di Diego Giangiulli, sindaco di Pretoro. Inoltre, verranno presentati la XIX edizione del John Fante Festival “Il dio di mio padre” e il Premio Italia Radici nel Mondo 2024, a cura di Carmine Ficca, sindaco di Torricella Peligna.

Il turismo delle radici come opportunità di sviluppo economico introdurrà il confronto sui seguenti temi: “Il Turismo delle radici: opportunità per strutturare l’offerta turistica abruzzese, a cura di Marcello Squicciarini, Direttore PMC Abruzzo Innovazione Turismo, “Wedding tourism: sposarsi nei borghi d’Abruzzo” e l’esperienza dell’associazione culturale Wedding Bureau Consulting, a cura di Francesca Schunck, presidente dell’associazione culturale Wedding Bureau Consulting.

ITALEA, il programma di promozione ufficiale dei viaggi delle radici del MAECI, finanziato da NextGenerationEU all’interno del progetto PNRR, fornirà lo spunto per presentare Italea Abruzzo, a cura di Ivan Serafini, vicepresidente e referente del programma del ministero degli Affari esteri di promozione ufficiale dei viaggi delle radici per quanto riguarda l’Abruzzo.

“Torno a casa in vacanza”: esperienze di ritorno temporaneo al paese di origine verrà animato dai racconti di Eden Di Sipio, emigrato in Australia da Ripa Teatina, di Marcelo Castello, italo-discendente in Argentina da mamma abruzzese di San Valentino in Abruzzo Citeriore e di Chris Chiaravalli, italo-discendente negli USA da nonni abruzzesi di Secinaro e Gagliano Aterno. Le conclusioni del convegno, moderato dal giornalista, Nino Germano, sono affidate al sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario.