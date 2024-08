“Venghino signori”, a Castel del Giudice torna il festival degli artisti di strada 

La rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada più attesa del Molise sta per tornare: a Castel del Giudice il borgo simbolo della rinascita delle aree interne, dell’agricoltura sostenibile e delle energie rinnovabili, la macchina organizzativa è in moto per accogliere il 16 e il 17 agosto 2024 la IX edizione del CasteldelGiudice Buskers Festival.

Numerose le novità nel programma stilato dagli organizzatori. Per agevolare le famiglie con i bambini, il festival quest’anno partirà dal pomeriggio (ore 17,30). Artisti di strada di calibro internazionale provenienti da ogni angolo del mondo incanteranno con show sorprendenti grandi e piccoli, animando fino a notte fonda il borgo dell’Appennino molisano a confine con l’Abruzzo che per due giorni si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con spettacoli itineranti tra la piazza principale del paese e la piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi. A fare da cornice ad un vasto programma di performance di giocoleria, acrobazie al limite del possibile, talentuose street band, danze, laboratori creativi, i giochi di una volta e spettacoli interattivi ideali per le famiglie con bambini, l’area street food con stand gastronomici e tanto altro. Non mancheranno momenti di pura magia per emozionare e stupire anche gli spettatori più adulti. Un caleidoscopio di colori, suoni ed esibizioni mozzafiato per far divertire bambini e persone di tutte le età.

L’ingresso al festival è libero e gratuito. La manifestazione è collegata alla VII Festa della Mela che si terrà il 12 e 13 ottobre con i migliori produttori di specialità naturali e biologiche del Molise e dell’Abruzzo, degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, laboratori e musica, raccolta delle mele e spettacoli degli artisti di strada. Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice. Il festival rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del Pnrr.