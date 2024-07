Abruzzo delle radici, Italea incontra i sindaci e gli stakeholder della provincia di Chieti

Alla presenza dei sindaci e degli stakeholder, questa mattina, presso il palazzo della Provincia, si parlerà delle opportunità per il territorio della provincia di Chieti. L’evento è organizzato dalla Provincia di Chieti e Italea Abruzzo, ente di riferimento regionale per il coordinamento delle attività progettuali promosse dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del “2024 – Anno del Turismo delle Radici”.

Dopo i saluti del Presidente Francesco Menna, del Sottosegretario Regionale con delega al Turismo Daniele Damario, dell’assessore Regionale alle attività produttive e lavoro Tiziana Magnacca, del Consigliere Regionale dell’Abruzzo con delega all’urbanistica e paesaggio Nicola Campitelli, interverranno Maximiliano Manzo, coordinatore regionale di Italea Abruzzo, Elizabeth Ridolfi, violinista italo argentina e viaggiatrice delle radici, e Nicola Iannone sindaco di Tornareccio, comune gemellato con Mar de Plata in Argentina. L’argomento sarà quello delle motivazioni e del profilo tipico del turista delle radici.

Seguirà la presentazione di Italea Abruzzo, a cura del presidente dell’Aps Marco Cirulli, del vicepresidente Ivan Serafini, del segretario Gianmaria Tantimonaco, e della social media manager Roberta Di Battista.

Dopo un break musicale a cura della violinista Elizabeth Ridolfi, si parlerà del rapporto tra comuni, curia e genealogisti con l’intervento di Emidio Spinogatti, genealogista e Presidente di Abruzzo Genealogy.

Si parlerà poi di valorizzazione e sviluppo dell’entroterra, con l’intervento del Presidente del GAL Maiella Verde Carlo Ricci, e della valorizzazione commerciale del territorio, con il contributo di Massimiliano Cossu, amministratore delegato Destination Italia in diretta da New York.

“L’occasione – dichiara il Presidente della Provincia Francesco Menna – arricchita dalla presenza di vari esperti del settore, si propone come una opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio, nonché un fondamentale momento di confronto per ottimizzare tempi e risorse, al fine di rendere anche la Provincia di Chieti coesa ed efficiente nei confronti del grande tema delle migrazioni e della gestione del “Turismo delle Radici” e del ritorno”.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati.