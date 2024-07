Carabinieri: il generale Rispoli comandante delle unità Forestali in visita ai reparti abruzzesi

Il Gen. C.A. Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari – C.U.F.A.A. dell’Arma dei Carabinieri, ha avuto modo di visitare i reparti insistenti nel sedime di Viale della Riviera a Pescara: Gruppo Carabinieri Forestale, Reparto Carabinieri per la Biodiversità, Nucleo Operativo Ecologico, Nucleo Carabinieri Forestale, Nucleo Investigativo Polizia Ambientale, Agroalimentare, Nucleo CITES.

Dopo essere stato ricevuto dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” di L’Aquila e dal Comandante del Gruppo di Pescara, il Generale si è intrattenuto con i militari della specialità Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, conferendo sulle questioni di servizio ed ascoltando le istanze del personale; ha, inoltre, avuto modo di sottolineare l’importanza dell’attività svolta in una regione quale l’Abruzzo, ricca di biodiversità e di patrimonio naturalistico-ambientale.

Nel pomeriggio, il Generale Rispoli è intervenuto ad un convegno sulla “rigenerazione del territorio” tenutosi presso la Sala Tinozzi della Provincia di Pescara, con la partecipazione di autorità di governo, della Magistratura, di amministratori locali e del mondo delle imprese ambientali, durante il quale ha messo l’accento sull’azione sinergica delle varie componenti dell’Arma operanti sul territorio nella prevenzione e repressione degli illeciti in campo ambientale.

Infine, il Comandante ha fatto visita al Prefetto della Provincia di Pescara, Dott. Flavio Ferdani, al quale ha riportato tutte le iniziative della specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri nella provincia adriatica, compresa la prossima creazione della “Cittadella Forestale, Ambientale e della Biodiversità” di Pescara, nonché la recente apertura del Nucleo Tutela Agroalimentare di Avezzano (AQ), con competenza nelle regioni Abruzzo e Molise, reparto speciale prioritariamente impegnato nella prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari, per la difesa del “made in Italy” e delle produzioni agroalimentari abruzzesi, settori di strategica importanza sulla vita delle aziende e dei singoli cittadini.