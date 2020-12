«Prima siamo stati gli unici in “zona rossa“. Ora siamo gli unici in “zona arancione“. Come mai? Quando fai lo “svelto” e non rispetti le regole questo accade».

Così Camillo D’Alessandro, ex consigliere regionale in Abruzzo e attualmente parlamentare del Pd, rivolgendosi al governatore Marco Marsilio. «Ha anticipato la “zona rossa”. – continua il parlamentare – Non lo poteva fare. È stato bocciato dal Tar e così abbiamo perso tre giorni.

Grazie Marislio».