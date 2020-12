Lutto: è morto Remo Iaciancio, ex capo reparto dei Vigili del fuoco di Agnone

Lutto ad Agnone, questa mattina all’ospedale civile Spirito Santo di Pescara, è morto Remo Iaciancio. Aveva 72 anni ed era molto conosciuto nei paesi dell’alto Molise e Vastese per via della sua professione. Per molti anni, Iaciancio ha vestito i panni di capo reparto nel distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone, sempre pronto ad intervenire in soccorso degli altri. Appassionato di calcio, in passato è stato dirigente della gloriosa Olympia Agnonese di cui era un grandissimo tifoso. In molti lo ricordano anche per la sua passione per i tanti viaggi fatti a bordo del suo camper che oggi lo porterà in Cielo. Ai figli, alla moglie e ai parenti tutti le condoglianze della redazione de l’Eco online.

