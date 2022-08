Ad Agnone i ragazzi del 1962 in festa, auguri dalla redazione de l’Eco

Ad Agnone i ‘ragazzi’ del 1962 in festa. I festeggiamenti il 13 agosto scorso quando si sono riuniti per celebrare i primi 60 anni di vita.

“Vogliamo dirlo a tutti attraverso l’Eco dell’Alto Molise – scrivono – Dire che è stato bello ritrovarsi nella Chiesa di San Biase per un momento di comunione fraterna ed una preghiera per gli amici che non sono più tra noi. Subito dopo, presso il ristorante il ‘Corazziere’ abbiamo vissuto la convivialità di una cena parlando del tempo passato, scherzando e ballando tantissimo sulle note dei brani che hanno accompagnato la nostra prima gioventù! Siamo grati alla vita per aver potuto brindare ancora una volta tra noi. È stato bello! Un sentito ringraziamento ad organizzatori e partecipanti”.

La redazione de l’Eco porge i migliori auguri ai ragazzi del ’62.