Tragedia sulla Provinciale, muore pensionato di Villacanale travolto dalla sua auto

Un 73enne (P.V., le inziali delle sue generalità) ha perso la vita lungo la vecchia provinciale (via ‘Scalzavacca’) che collega Poggio Sannita alla fondovalle Verrino. L’episodio si è verificato ieri mattina verso le 7, quando l’uomo, residente a Pomezia, ma proprietario di un’abitazione a Villacanale (Agnone), si stava recando in campagna. Sceso dalla sua autovettura, il pensionato, che aveva problemi di deambulazione, non avrebbe azionato il freno a mano con il mezzo che lo ha travolto. Soccorso dai sanitari del 118 del Caracciolo, allertati da un automobilista di passaggio, le condizioni dell’uomo sono apparse da subito disperate. Trasferito al ‘Veneziale’ di Isernia è morto alla vigilia di Ferragosto a causa dello sfondamento della cassa toracica che gli ha provocato una emorragia interna.

Correlati