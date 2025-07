Acqua: 25 milioni di euro a favore del sistema idrico abruzzese, manna dal cielo per i gestori

“Approvato un pacchetto di interventi per 25 milioni di euro a favore dell’intero sistema idrico abruzzese, volto a ridurre le perdite delle reti acquedottistiche e a potenziare ed efficientare il complesso delle infrastrutture idriche” – è quanto dichiara il vicepresidente della giunta regionale con delega al ciclo Idrico integrato Emanuele Imprudente a margine della seduta di giunta di ieri. “Si tratta di un’ulteriore risposta per favorire l’accesso all’acqua a tutti i cittadini, soprattutto a seguito della grave crisi idrica del 2024; nei mesi scorsi, infatti, – prosegue Imprudente – abbiamo intensificato, grazie agli uffici dell’Assessorato, l’attività di aggiornamento dell’elenco dei fabbisogni insieme ad ERSI ed ai Gestori del sistema idrico abruzzese, definendo un quadro aggiornato e completo di interventi tra cui sono risultati prioritari quelli approvati oggi, con specifiche azioni sui subambiti con le maggiori criticità riscontrate”.

Gli interventi approvati sono finanziati con le risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR 2021-2027, all’interno delle azioni 2.5.1 “Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.”, e finalizzati ad agevolare la fornitura di acqua per il consumo umano, prevedendo infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica e approvvigionamento di acqua potabile (€ 4.000.000) e gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) per € 21.000.000.

“Abbiamo individuato gli interventi seguendo le direttrici che ci siamo posti dall’inizio – spiega il vicepresidente Imprudente – ossia continuare a dare priorità ai progetti volti alla riduzione delle perdite idriche delle reti acquedottistiche, in continuità e complementarietà con quelli già finanziati con il PNRR, con l’Accordo di Coesione FSC 2021/2027 e con le strategie regionali di pianificazione, progettazione e modernizzazione infrastrutturale, inserendo, inoltre, progetti che incidono efficacemente sulle criticità emerse durante l’emergenza idrica del 2024”.

Ecco l’elenco:

Beneficiario intervento

Descrizione intervento

Importo

ERSI/SACA Spa

Integrazione e completamento acquedotto Pizzo di Coda e interconnessione con acquedotto Suriente e adeguamento rete di adduzione Aremogna – I stralcio funzionale

3.380.000,00 €

ERSI/CAM Spa

Miglioramento ed integrazione portata Acquedotto Trasacco/Rio Sonno presso il serbatoio Incile di Avezzano tramite l’acquedotto Balzone

250.000,00 €

ERSI/GSA Spa

Ottimizzazione sistema di adduzione comune di Capestrano ed interconnessione con adduzione del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi

370.000,00 €

ERSI/GSA Spa

Interconnessione tra il ramo esistente dell’acquedotto del Chiarino e la Sorgente Caporitorto 2 (detta sorgente “Brecciara”) nel comune di Rocca di Cambio

700.000,00 €

ERSI/GSA Spa

Interventi di sostituzione reti di distribuzione – zona Paganica – Comune dell’Aquila

800.000,00 €

ERSI/ACA Spa

Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete – Comune di Silvi Area 1

5.569.960,00 €

ERSI/CAM Spa

Lavori di sostituzione e riefficientamento delle condotte idriche – Comprensorio di Avezzano (AQ) – Lotto 1

1.000.000,00 €

ERSI/Ruzzo Reti Spa

Stralcio interventi recupero perdite di rete – Realizzazione di serbatoi di accumulo e di reti interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana

3.500.000,00 €

ERSI/SASI Spa

Riparazione e sostituzione reti idriche nel comprensorio teatino – I stralcio funzionale; Interconnessioni schemi idrici – stralcio funzionale; Interventi di efficientamento su pozzi esistenti

9.430.040,00 €

totale

25.000.000,00 €