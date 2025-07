Rotoballe in fiamme, i Vigili del fuoco salvano la stalla con i cavalli e il bosco vicino

Una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso, nella serata di ieri, è intervenuta in agro di San Giuliano del Sannio per un incendio di venticinque rotoballe. Sul posto è intervenuta un’autopompaserbatoio, un modulo antincendio e in supporto un’autobotte. L’intervento è terminato verso le ore due di questa mattina e ha impedito che l’incendio si propagasse al vicino bosco e alla stalla di ricovero di cavalli.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di Carabinieri di Castropignano.

