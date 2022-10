Ad Agnone si torna a parlare di sanità pubblica, l’incontro a Palazzo Bonanni

“Giù le mani dalla sanità pubblica”. E’ il titolo del convegno che si terrà a Palazzo Bonanni(ore 16) sabato 8 ottobre. L’evento è organizzato dall’associazione ‘Un altro Molise è possibile’. “Riprendiamo i nostri appuntamenti per discutere insieme alla cittadinanza molisana della riorganizzazione del Sistema sanitario regionale – avvertono i promotori dell’iniziativa -. La sanità pubblica la si difende se torna ad essere uno strumento di risoluzione, efficace e di qualità, dei problemi delle persone”. In passato l’Associazione ha organizzato altre assemblee pubbliche a Termoli e Guglionesi. All’incontro di Agnone invitati a partecipare l’amministrazione comunale, attivisti, il sodalizio ‘Termoli Bene Comune’ e diversi comitati che da anni si battono per la tutela delle strutture pubbliche presenti sul territorio.

