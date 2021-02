Addio anche alla Pasqua, Speranza: «Non ci sono le condizioni per allentare le misure»

«Non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia». E ancora: «L’evoluzione del quadro epidemiologico merita di essere seguita con la massima attenzione. Dovremo verificare, passo dopo passo, se le misure siano adeguate a fronteggiare la situazione che va delineandosi. La bussola, per me, nella scrittura del prossimo DPCM, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, deve essere sempre il principio di tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione, all’articolo 32».

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, durante le sue comunicazioni in aula al Senato.

