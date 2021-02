Dodici a zero. Un risultato che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. Le azzurre della nazionale femminile di calcio hanno letteralmente travolto le modeste avversarie di Israele, centrando così la qualificazione agli europei. Doppietta personale per la solita bomber Daniela Sabatino. Le ragazze di Milena Bertolini si qualificano così per l’Europeo in programma dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra.

