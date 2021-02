Adecco e Sevel lanciano ‘Talent Factor’, coinvolti anche studenti Itis Agnone

Saranno 180 studenti, di 9 istituti tecnici abruzzesi e molisani, i protagonisti di Talent Factor for Sevel, il contest ideato da Sevel, azienda leader a livello europeo nella produzione di veicoli commerciali, insieme ad Adecco, società di The Adecco Group Italia. I giovani si metteranno alla prova e si confronteranno su un progetto di industrializzazione reale in grado di farne emergere i talenti.

L’istituto Itis Leonida Marinelli di Agnone

Gli studenti del quinto anno dell’IIS Da Vinci De Giorgio di Lanciano, Enrico Mattei di Vasto, Alessandro Volta di Pescara, Luigi Di Savoia di Chieti, Ettore Majorana di Termoli, dell’Itis Leonida Marinelli di Agnone, dell’IIS Amedeo D’Aosta de L’Aquila, Ettore Majorana di Avezzano, e dell’Alessandrini, Marino di Teramo saranno impegnati da febbraio a maggio su un progetto commissionato loro da Sevel che supporterà la scuola e gli studenti attraverso il supporto di dipendenti che ricopriranno il ruolo di tutor tecnico dei gruppi di lavoro.

I progetti saranno presentati il 28 maggio nel corso di un importante contest finale a una giuria composta da rappresentanti delle due aziende e da stakeholders territoriali che valuteranno gli elaborati per individuare i progetti migliori.

In palio un Workshop presso la Sevel Plant Academy e una sessione coaching personalizzato.

“Siamo consapevoli – afferma il Responsabile delle Risorse Umane di Sevel, Antonio Viggiano – dell’importanza di contribuire allo sviluppo dei giovani per avvicinarli in maniera concreta al mondo del lavoro. Un’azienda come la nostra sente la responsabilità di investire sul territorio e sulle future generazioni ed è attraverso progetti come questo che l’integrazione tra scuola e azienda si rafforza. Vorremmo trasmettere agli studenti l’importanza di investire su sé stessi, di cogliere nuove opportunità, e di puntare all’eccellenza, sfidandosi nella realizzazione di progetti tecnici applicabili al nostro contesto aziendale. Attraverso Talent Factor – conclude – gli studenti avranno la possibilità di testare le proprie conoscenze e abilità, e noi di far conoscere Sevel non solo nei numeri e nell’impatto che ha sullo sviluppo economico, ma nei valori che ogni giorno esprime”.

“Progetti come questo – dichiara Michela Santonastaso, Academy & Education Manager Divisione Onsite di Adecco – sono studiati per creare momenti concreti di interazione tra studenti e aziende che cercano profili specifici. Inoltre, permette a questi giovani di entrare nelle dinamiche dell’organizzazione e dei processi produttivi attraverso lo sviluppo di progetti attinenti alla realtà aziendale e di sviluppare così nuove competenze, sia tecniche che trasversali”.

Adecco già da anni è impegnata con progetti che mettono alla prova gli studenti e creano occasioni di incontro con le esigenze delle imprese del territorio. Il valore aggiunto di iniziative del genere sta nella dimensione di gara di talenti rispetto alle esigenze del mercato, esattamente la stessa dinamica che i ragazzi incontreranno offrendosi nel mercato del lavoro una volta usciti dalla scuola.