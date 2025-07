Disegno di legge Montagna, Uncem pressa: «Incentivi per medici, imprese, insegnanti»

«Ora che il disegno di legge Montagna è stato approvato alla Camera, oggi pomeriggio, e ripassa al Senato, è il momento di lavorare con Governo e Parlamento per aumentare il fondo montagna che permetta di non intaccare le risorse che vengono assegnate alle Regioni e di individuare nuovi strumenti finanziari per dare corpo agli incentivi per medici, imprese, insegnanti, previsti nell’articolato».

Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

«Da 200 milioni di euro si può salire, anche attivando risorse dalle concessioni, idroelettriche, autostradali, delle attività estrattive. – continua Bussone – La montagna non vuole più regalare risorse. Ci sono importanti opportunità alle quali lavorare con il Ministro Calderoli. Il Senato dovrà anche eliminare al testo, nel capitolo abrogazioni, un comma che riguarda Uncem e il taglio di un fondo previsto dalla legge di bilancio 2020. Agire per dare strumenti formativi, aggregativi, informativi ai Comuni, agli Enti locali della montagna è il nostro impegno da sempre».