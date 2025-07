Cultura: presentati “Pina” di Wim Wenders e “Vite nell’oro e nel blu” di Andrea Pomella

Pina di Wim Wenders e Vite nell’oro e nel blu di Andrea Pomella sono i due titoli presentati questa settimana per ESTATE AL MAXXI L’AQUILA | Libri, cinema e musica in corte il cartellone di public program ospitato nella corte a esedra di Palazzo Ardinghelli, realizzato con il sostegno di CdP – Cassa Depositi e Prestiti e il patrocinio del Comune dell’Aquila e nato in collaborazione con le istituzioni attive e i protagonisti culturali del territorio. Questa settimana sarà, inoltre, possibile partecipare a un curator’s tour alla scoperta di True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità.

Mercoledì 9 luglio alle 21, la corte a esedra di Palazzo Ardinghelli torna ad ospitare il cinema con Pina, il film con cui Wim Wenders omaggia la straordinaria arte della coreografa tedesca Pina Bausch, scomparsa nell’estate del 2009. Grazie anche alla collaborazione con il Tanztheater Wuppertal, la compagnia di danza da lei fondata, il regista crea un racconto intenso e coinvolgente, fatto di immagini forti e suggestive: i danzatori ripropongono coreografie iconiche della Bausch in ambientazioni industriali o paesaggi naturali così da conferire nuova energia ai movimenti coreografici, grazie a un gioco di contrasti o, più spesso, a una tensione condivisa che sfida e allontana ogni retorica celebrativa. A completare il film, le testimonianze di coloro che hanno danzato con Pina: uomini e donne, giovani talenti e artisti della sua generazione, provenienti da ogni parte del globo. La pellicola candidata sia agli Oscar che ai BAFTA Awards e vincitrice di un premio agli European Film Awards, è stata scelta da Federico Vittorini, Presidente de L’Aquila Film Festival e curatore, in collaborazione con il museo, della rassegna dedicata a opere cinematografiche in dialogo con True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità. La pellicola raccoglie il rimando alla danza offerto dalle gonne da derviscio dipinte a mano da Alex Cecchetti e utilizzate per l’installazione immersiva Come la luna si vede a volte in pieno giorno parte della mostra.

Venerdì 11 Luglio dalle 18, sarà possibile partecipare previa prenotazione a un curator’s tour alla scoperta di True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità, la mostra a cura di Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel e Donatella Saroli. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito www.maxxilaquila.art fino a esaurimento posti e biglietto d’ingresso ridotto al Museo (salvo diritto alla gratuità secondo la tariffazione vigente; gratuito per i residenti de L’Aquila). La mostra, aperta dal giovedì alla domenica, con orario 11-19, trae ispirazione e dà voce alle diverse tradizioni e culture che testimoniano l’ampio interesse per il tessuto, mezzo espressivo e artistico ma anche bene presente nella vita di ciascun individuo, popolo o cultura, che ne rappresenta l’identità più intima e profonda. A partire dalle opere presenti nella collezione del MAXXI, in dialogo con prestiti e nuove produzioni realizzate da artisti internazionali, il tessuto invade gli spazi del MAXXI L’Aquila, riconfigurandolo.

Venerdì 11 luglio alle 19 il MAXXI L’Aquila ospita lo scrittore Andrea Pomella in dialogo con Stefano Gobbi dell’Ufficio Public Program della Fondazione MAXXI, per presentare il volume edito da Einaudi, Vite nell’oro e nel blu, un romanzo avventuroso che attraversa la vita di mezzo secolo di storia d’Italia raccontando le vicende indimenticabili di quattro artisti – Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa e Francesco Lo Savio – capaci di restituirci la bellezza della vita. Il racconto li segue a partire dal momento in cui, seduti ai tavoli del bar Rosati, guardano in cagnesco la città che rifiorisce dalle macerie della guerra, alle spalle la semplicità del popolo e davanti la conquista della scena culturale, artistica e mondana del Paese. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila e i mercoledì della Cultura. Sponsor tecnico la Libreria Colacchi.