Cento anni per Dalia Conti D’Agnillo, gli auguri del sindaco e della comunità di Poggio Sannita

«Oggi, 9 luglio, 2025, presso la struttura a di Capracotta, festeggeremo la nostra concittadina Dalia Conti D’Agnillo, in occasione del suo centesimo compleanno».

L’annuncio è del sindaco di Poggio Sannita, Giuseppe Orlando, il quale spiega che «l’amministrazione Comunale desidera esprimere le più sentite congratulazioni alla signora Dalia Conti D’Agnillo, testimone di un secolo di storia, valori e tradizioni. Un traguardo così significativo è motivo di orgoglio non solo per la sua famiglia, ma per tutta la nostra comunità, che oggi si stringe attorno a lei per renderle omaggio con affetto e riconoscenza».

«Nel corso della sua lunga vita, “‘zia Dalia” ha rappresentato un esempio di forza, saggezza, dedizione e spirito di adattamento, ai luoghi e ai tempi, incarnando i valori più autentici del nostro territorio. – spiega Orlando – Sono le persone come lei ad aver costruito il nostro paese in mezzo a mille difficoltà, ma sempre comunque grata di quello che la vita le ha riservato. A nome mio personale, dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza, porgo i più calorosi auguri di buona salute, serenità e felicità».