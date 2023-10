‘Affari tuoi’, il dialetto di Belmonte del Sannio diventa il tormentone per milioni di telespettatori

E’ tornata a casa con appena cento euro, ma in compenso ha fatto divertire ed emozionare milioni di telespettatori che ogni sera seguono la trasmissione di Rai 1 ‘Affari tuoi’ condotta da Amadeus. Parliamo della simpatica e bella Katia Catalano di Belmonte del Sannio protagonista, insieme al fratello Mirko, della puntata andata in onda ieri l’altro. Durante il gioco il ‘dottore’ le aveva offerto 26 mila euro, poi il cambio del pacco con 20 mila euro, ma lei ha sfidato la sorte per cercare di vincere 200 mila euro. Alla fine l’amara sorpresa con il suo pacco che conteneva appena 100 euro. A chi l’ha seguita nelle 19 puntate resterà il suo sorriso contagioso e quelle battute in dialetto belmontese, senza vocali, che hanno conquistato gli italiani.

