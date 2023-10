Alta moda, Stefano Dominella ospite a Capracotta del maestro Sebastiano Di Rienzo

Stefano Dominella ospite a Capracotta. Il presidente della casa di moda ‘Raniero Gattinoni’, curatore di mostre internazionali, docente in diverse università e accademie di moda, già membro del Consiglio direttivo della Camera nazionale della moda italiana (1983-2012), nonché storico direttore di ‘Vogue Italia’, arriverà sul tetto degli Appennini domani – sabato 7 ottobre – dove visiterà il ‘Museo dell’arte sartoriale S.E.B.A.’ del suo grande amico, il maestro Sebastiano Di Rienzo. Si tratta di una visita non a caso, visto che Capracotta negli anni si è identificata come la capitale dei sarti molisani grazie a quella professionalità, eleganza e gusto arrivati in ogni angolo del Paese e oltre.

