‘Affari Tuoi’: Marione rifiuta due volte 44mila euro, sfiora l’impresa e torna a casa con 10mila euro

Marione Pirosanto torna a casa con 10.000 euro. Durante il programma di ‘Affari Tuoi’, condotto da Amadeus su Rai 1, insieme alla sorella Rosa, il 41enne agnonese, ha tenuto incollati davanti la tv milioni di telespettatori nella puntata dell’Epifania abbinata all’estrazione della Lotteria Italia.

Il molisano ha tentato di strappare al dottore i 300.000 euro rifiutando per due volte l’offerta di 44.000 euro. Poi nel finale la chiamata del pacco che conteneva la cifra più “pesante” la quale ha lasciato con l’amaro in bocca un po’ tutti. In ultimissima battuta la possibilità di cambiare, per l’ennesima volta il suo pacco contenente, appunto, 10.000 euro, con l’altro dove erano conservati 50.000 euro.

A questo punto Marione, come definito simpaticamente da Amadeus, non se l’è sentita e ha mantenuto il pacco numero 3 che per lui aveva un significato particolare. Resta una partita giocata con grande coraggio e determinazione. Dopotutto tornare a casa con 10.000 euro non è poi così male…