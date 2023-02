Aggredisce la madre con una mazza da baseball: 40enne arrestato dai Carabinieri

Avezzano (AQ). Aggredisce e maltratta l’anziana madre, queste le contestazioni mosse nei confronti di un 40enne avezzanese, con alle spalle problemi di tossicodipendenza. Ieri, l’uomo è finito in carcere in forza di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avezzano.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state portate avanti dai Carabinieri della locale Stazione che lo scorso dicembre erano già intervenuti in relazione alle lesioni riportate dalla donna dopo l’ennesima aggressione subita anche con l’uso di armi improprie.

Il risultato degli accertamenti svolti dai carabinieri intervenuti e il costante monitoraggio della vicenda hanno portato l’Ufficio del Procuratore a richiede e ottenere la misura cautelare nei confronti dell’indagato. La misura che ne è scaturita è stata immediatamente eseguita dai militari dell’Arma che hanno rintracciato il 40enne conducendolo poi nell’istituto penitenziario designato dall’Autorità Giudiziaria.

Nei prossimi giorni, per l’arrestato, ci sarà il previsto interrogatorio di garanzia da parte del GIP che ha messo il provvedimento.