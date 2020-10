Aggressione al centro profughi: nigeriano morde un Carabiniere

I Carabinieri della compagnia di Isernia nei giorni scorsi sono intervenuti

presso un centro di accoglienza per migranti dove un ospite 24enne originario della Nigeria, in evidente stato di agitazione, aveva

poco prima aggredito un dipendente della struttura.

Alla vista dei militari, il predetto gli si scagliava contro tentando di aggredirli, al punto che uno degli operanti, nel tentativo di contenere tale condotta, veniva morso violentemente ad un dito.

E’ stato quindi necessario richiedere l’intervento dei sanitari del 118 per

ricondurre il giovane, che alternava momenti di lucidità a altri di

escandescenza, ad assumere un comportamento consono.

Lo stesso è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per

resistenza a pubblico ufficiale.

