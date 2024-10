Agnone “Città del Formaggio”, in arrivo pannelli segnaletici turistici e una pagina sul magazine InForma

Ecco il decalogo che compone il regolamento delle “Città del Formaggio“, che comprende diverse opportunità di visibilità turistica per il Comune designato. Scopo dell’iniziativa è l’individuazione di Comuni che siano culturalmente ed economicamente sede di produzioni casearie e di eventi promozionali per il settore, identitari nel contesto sociale. Ogni delegazione Onaf potrà proporre al Consiglio direttivo nazionale un Comune all’anno per l’attribuzione del titolo, con precisa motivazione relativa alla scelta, utilizzando l’apposito modulo.

Il Comune nominato, mediante atto che dovrà essere sottoscritto dal Presidente nazionale Onaf e dal Sindaco del Comune con protocollo comunale, riceve la denominazione Onaf di “Città del Formaggio” per un determinato anno solare. Pur mantenendo tale titolo, il Comune non potrà essere rinominato negli anni successivi. L’Onaf pubblicherà in un’apposita sezione del proprio sito internet www.onaf.it e sulle pagine dei social media l’Albo delle Città del Formaggio, creando collegamenti con i siti istituzionali dei Comuni. I Comuni, altrettanto, si impegnano a mettere il link al sito Onaf sulla propria pagina istituzionale nella sezione cultura e sui social media. Il Comune, al fine del mantenimento della presenza nell’Albo, si impegna ad organizzare, nell’anno di nomina e poi con continuità negli anni successivi, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, almeno un evento legato ai formaggi e aperto al pubblico. Allo svolgimento potranno eventualmente partecipare le delegazioni Onaf.

L’Onaf si impegna, a proprie spese, a realizzare un pannello segnaletico turistico per esterni. Il Comune si impegna, a proprie spese, ad installare tale segnaletica e a lasciarla esposta perennemente all’ingresso del centro urbano o in altra sede ritenuta strategicamente più consona per visibilità. Il Comune potrà eventualmente realizzare a proprie spese altra segnaletica conforme. Il Comune potrà utilizzare nella comunicazione web e cartacea la dicitura “Città del Formaggio”. L’Onaf si impegna a dedicare una pagina sul magazine InForma raccontando le “Città del Formaggio” in una rubrica apposita. Non si accettano contributi da parte delle amministrazioni comunali, le stesse potranno offrire servizi o benefit ai soci Onaf. La proclamazione con consegna della segnaletica avverrà durante una cerimonia alla presenza di rappresentanza Onaf in uniforme e del Sindaco con fascia tricolore e gonfalone del Comune.