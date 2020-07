Documento tecnico pro Caracciolo: sindaci in conclave ad Agnone

Un documento tecnico che intende dar seguito alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale del Molise sul riconoscimento dell’ospedale di Agnone quale struttura di area particolarmente disagiata. E’ quello che verrà presentato questa sera dal M5S nella sala conferenze del convento dei padri Cappuccini a partire dalle ore 17,30. L’incontro, al quale sono stati invitati i sindaci del territorio, il presidente della Regione, Donato Toma, i consiglieri regionali, la delegazione parlamentare del M5S, il vescovo di Trivento, non sarà aperto al pubblico per motivi riconducibili alla pandemia. Il documento tecnico stilato grazie all’apporto di tecnici, comitati e addetti ai lavori, sarà illustrato dal consigliere regionale Andrea Greco che chiederà venga preso in considerazione in merito la stesura del nuovo Pos.

