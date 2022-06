Agnonese: i Giovanissimi di mister Fusaro si aggiudicano il torneo “Il Monello” ad Atessa

I Giovanissimi di mister Mario Fusaro portano a casa la coppa del primo posto nel torneo “Il Monello” di Atessa, battendo proprio i ragazzi della squadra locale nel corso della finale.

«I ragazzi di mister Fusaro hanno disputato una ottima partita per concentrazione, determinazione e senso tattico. -commentano dalla dirigenza del settore giovanile – Partita molto equilibrata e avvincente, di fronte ad un pubblico molto numeroso e giovanile, con numerosi capovolgimenti di fronte e il risultato sempre in bilico».



Partone molto bene i ragazzi di Fusaro, che prendono il dominio del centrocampo e vanno in vantaggio con Amedeo Marinelli al 25′ del primo tempo.

All’avvio del secondo tempo pareggiano i padroni di cas, su calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area. A dieci minuti dalla fine, con un’azione personale partita da centrocampo, Fantilli parte palla al piede e salta una serie di avversari, entra in area e batte il portiere. La partita si accende e viene espulso Torelli dell’Agnonese per doppia ammonizione, ma alla fine prevale il buon senso e si torna alla calma. I ragazzi di Fusaro restano concentrati fino allo scadere e conquistano meritatamente il primo posto del torneo.

L’Agnonese è arrivata alla finale, tra l’altro, con il punteggio pieno, battendo le tre squadre del girone.

Olympia – Vigor Don Bosco 4-2

Olympia – Lupi Marini 4-0

Olympia- Atessa calcio 3-2.

«Complimenti e un plauso da parte di tutta la società ai ragazzi, al mister Fusaro e ai responsabili del settore giovanile che partecipano a queste belle iniziative per far vivere ai ragazzi delle sane e belle giornate di calcio genuino e esperienze di vita sociale».



E intanto continua l’attività frenetica del settore giovanile con un altro appuntamento a Vasto, sabato 11 giugno, che vedrò la squadra altomolisana partecipare al “Torneo della Solidarietà” sempre con la categoria Giovanissimi.