Play-off serie D: all’Isernia non basta un super Panico, in finale va l’Akragas

L’Isernia lotta fino alla fine ma ad accedere alla finalissima dei play-off per la serie D, è l’Akragas. Al ‘Lancellotta’ finisce 2-2, risultato, che per regolamento premia i siciliani grazie allo 0-0 maturato sette giorni fa ad Agrigento. Ai padroni di casa non basta la doppietta del solito Panico che replica alle marcature di Corner e Pavisich. In finale l’Akragas troverà il Martina Franca dell’ex Agnonese, Cristiano Ancora. La formazione pugliese ha infatti eliminato lo Jonica Fc: 2-1 all’andata e 0-0 nel pomeriggio.

