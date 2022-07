Agosto agnonese, presentato il cartellone: paga Regione, Comune e Pro loco

L’agosto agnonese entra nel vivo. Tornano gli eventi culturali e d’intrattenimento dell’Atene del Sannio che si prepara ad accogliere turisti e visitatori provenienti dall’Italia e dal resto del mondo. A riguardo si registrano numerose prenotazione nelle strutture ricettive del territorio. Intanto ieri nella sala giunta di Palazzo Verdi, il sindaco Daniele Saia, il suo vice, Giovanni Di Nucci e altri componenti della maggioranza, hanno illustrato alla stampa il cartellone che caratterizzerà le settima a cavallo di ferragosto. Si spazia dalla musica all’arte, dal folklore alla gastronomia. Eventi per tutti i gusti e per tutte le età permetteranno ai visitatori di scoprire le bellezze storiche del centro altomolisano.

Il cartellone di quest’anno segna anche il ritorno del Prodotto topico, la manifestazione che promuove l’integrazione tra piatti tipici di tutta Italia. Non mancheranno, inoltre, spazi per il folklore e per la riscoperta della storia e delle tradizioni. Diversi gli appuntamenti fissati anche nelle contrade e frazioni come Montagna, Montecastelbarone, Villacanale e Fontesambuco. Ed ancora, visite guidate tra natura, sentieri e corsi d’acqua incontaminati – su tutti le cascate del Verrino – renderanno l’offerta più allettante. L’agosto agnonese guarda anche al mondo dei giovani, con serate musicali e tanto divertimento. Una delle principali location individuate sarà quella del centro storico. In tutto 40mila i fondi investiti di cui 20mila da parte della Regione, 10mila da Comune e Pro loco rappresentata per l’occasione dalla vice – presidente Ilaria Di Somma.

“Ci prepariamo a vivere un fine estate con il botto. Infatti il mese di agosto sarà ricco di eventi che il Comune, con il contributo della Regione Molise, ha realizzato grazie al lavoro della Pro Loco, delle associazioni, delle attività commerciali e di tutti i cittadini – ha sottolineato Saia – Tramite gli eventi in programma si cercherà di raccontare anche la storia del nostro paese e promuove le sue peculiarità. Dal folklore alla cultura, passando per l’arte e le mostre, senza dimenticare musica ed eventi per i giovani. Il nostro calendario si rivolge ad ogni tipo di pubblico. Non resta che goderci insieme quanto messo in cantiere”.