Agricoltura E’: il presidente della Camera preso per la gola nello stand dell’Abruzzo

Il Presidente della Camera Luciano Fontana ha visito questa mattina lo Spazio-Abruzzo, allestito all’interno di “Agricoltura E’”, l’evento promosso dal Ministero dell’agricoltura per promuovere il sistema-agricoltura, in fase di svolgimento a Roma.

L’Abruzzo ha messo in mostra la filiera eno-gastronomica, esaltando i prodotti tipici del territorio. I vini – messi a disposizione dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo – e gli arrosticini hanno conquistato l’attenzione di parlamentari e visitatori. Nel pomeriggio di ieri, il Vice Premier Antonio Tajani e i Ministri Crosetto, Piantedosi, Santanché e Ciriani hanno partecipato alla cottura degli arrosticini da parte degli chef abruzzesi.

«Il sistema agricolo abruzzese è stato al centro del confronto della politica nazionale ed europea – ha osservato il Vice Presidente Emanuele Imprudente, delegato all’agricoltura -. E’ stata l’occasione per mettere in mostra i nostri prodotti tipici, esaltare il sistema agricolo regionale, e lanciare alcuni temi specifici per valorizzare il Made in Italy».

Tra gli ospiti presenti allo stand-Abruzzo, il direttore generale dell’Arap, Antonio Morgante, che peraltro ha curato l’organizzazione dello stand, e il sindaco dell’Aquila e Presidente ANCI Abruzzo Pierluigi Biondi.