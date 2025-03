Bussone (Uncem): «Quello di Agnone non è un palazzetto dello sport di periferia, è nel cuore del Molise e dell’Appennino»

«Quello di Agnone non è un palazzetto dello sport di periferia. È nel cuore del Molise e dell’Appennino. Bravo Daniele Saia, sindaco, che ci ha creduto e che stamani intervenendo dal palco dell’inaugurazione della struttura ha chiesto ai Ministri Giorgetti e Abodi una maggiore attenzione per le aree montane. Lo sport consente ai ragazzi e ai meno giovani di vivere, restare, abitare Agnone e l’Appennino. Positivo aver unito per i lavori fondi del bando “sport e periferie” e fondi della strategia della green community di questo territorio. Il palazzetto è coesione e unione tra Comuni, necessaria». Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem che stamani è intervenuto ad Agnone all’inaugurazione.

