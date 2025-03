Alla guida dopo aver assunto alcol: ritiro della patente e sequestro dell’auto, segnalati tre giovani

Sulmona e Valle Peligna – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sulmona e dei reparti dipendenti, hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio per il contrasto al crimine diffuso e per il controllo del territorio.

Nel corso di tale servizio, le pattuglie dei Carabinieri hanno percorso in lungo e in largo le arterie viarie di Sulmona e dell’intera Valle Peligna, controllando persone e veicoli che, per atteggiamento o circostanze di tempo e di luogo, apparissero sospetti. Al termine della serata sono state 115 le persone controllate e 80 i veicoli sottoposti a verifica.

Un automobilista, sottoposto ad alcooltest dai Carabinieri, è stato denunciato per essersi messo alla guida con un tasso di alcool nel sangue di parecchio superiore a 0,8 grammi per litro, soglia oltre la quale la violazione assume carattere di illecito penalmente punibile. Per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida ed il sequestro dell’auto finalizzato alla successiva confisca.

Il controllo straordinario del territorio si è concentrato, in particolare, nei pressi delle stazioni ferroviarie, delle fermate dei pullman e degli altri luoghi di abituale aggregazione di soggetti noti alle Forze dell’Ordine, in cui è costante lo sforzo dei militari dell’Arma per assicurare una maggiore percezione di sicurezza.

In tale contesto si inserisce la segnalazione alla Prefettura di tre giovani, sorpresi dai Carabinieri con piccole quantità di stupefacenti per uso personale, in particolare alcuni grammi di hashish e di marijuana.

L’attenzione dei Carabinieri, inoltre, si è concentrata su cinque esercizi pubblici, sia nel capoluogo peligno che in altri comuni del sulmonese, dove sono stati svolti accurati controlli sugli avventori, in particolare su quelli con precedenti penali o con pregiudizi di polizia.

Cospicuo anche il numero dei controlli svolti a carico delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne ed il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.