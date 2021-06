Agricoltura: mutui a tasso zero per sostenere gli investimenti delle donne

Per favorire lo sviluppo ed il consolidamento di aziende agricole condotte da donne Ismea concede muti a tasso zero fino a 300 mila euro.

La misura è rivolta a​d aziende micro, piccole e medie condotte e amministrate da donne, in forma singola o associata.

Finanzia progetti per migliorare il rendimento e la sostenibilità aziendale e il benessere degli animali. Inoltre, per la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e alla modernizzazione dell’agricoltura.

