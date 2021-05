Aiuto cuoco, camerieri, baristi e pulizie: hotel sulla Costa dei Trabocchi cerca personale

Cerca personale il “Supporter De Luxe Hotel”, cinque stelle situato a Fossacesia (Ch), sulla Costa dei Trabocchi, di cui è titolare la Sini srl, degli imprenditori frentani Fabrizio Petronti e Donato Di Campli e delle rispettive mogli Nicoletta Finoli e Simona Fattore. La struttura, che impiega circa 40 lavoratori, dopo stop forzato dovuto alla pandemia da Covid-19, sta per riaprire: l’attività ripartirà il prossimo due giugno.

«Dopo il Decreto Riaperture del Governo Draghi – dice Petronti – le prenotazioni si sono scatenate: ne stiamo ricevendo tante da tutta Italia, sia da parte di turisti che di gruppi, che di famiglie che stanno organizzando cerimonie, matrimoni e comunioni. E c’è necessità di incrementare il numero dei lavoratori. Abbiamo bisogno di figure professionali da affiancare a quelle già in organico».

Si cercano aiuto cuoco, camerieri, baristi ma anche aiuti in cucina per le pulizie. «In questi giorni – conclude Petronti – stiamo riorganizzando e mettendo a punto i servizi e speriamo di potere avere al più presto il personale al completo». Per info e curriculum info@supporterdlhotel.com .