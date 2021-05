Minore pakistano scomparso, ricerche ancora senza esito in Alto Molise

Ancora sena esito le ricerche del minore pakistano che ha deliberatamente abbandonato una struttura di accoglienza in agro di Agnone già dalla tarda serata di ieri. Pattuglie dell’Arma, dei Carabinieri forestali, personale del distaccamento Vigili del fuoco, un elicottero del corpo nazionale decollato da Roma e unità cinofile giunte da Benevento stanno perlustrando, dalle prime luci dell’alba, l’intero territorio dell’Alto Molise. Il giovane si sarebbe allontanato indossando dei sandali, senza viveri né acqua al seguito. Ha con sé un telefono cellulare che però è rimasto spento, proprio nel tentativo di non essere rintracciato oppure perché completamente scarico. Le ricerche vanno avanti in quanto si tratta di un minore.

